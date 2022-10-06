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Режиссер Владимир Досталь опроверг информацию о собственной госпитализации
Сегодня, 19:30
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Режиссер Владимир Досталь опроверг информацию о собственной госпитализации

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Президент кинокомпании "Аврора" отдыхает на даче у дочери.

Режиссер Владимир Досталь сообщил, что информация о его госпитализации – фейк. Об этом стало известно изданию "360". Президент кинокомпании "Аврора" отдыхает на даче у дочери. 

Телеграм-канал Mash утром пятницы, 4 августа, опубликовал пост о том, что якобы Досталь обратился за медицинской помощью из-за отдышки и сухого кашля, а результаты ЭКГ показали недавний незамеченный инфаркт. 

Отметим, что Владимир Досталь в 1987-1998 гг. был руководителем "Мосфильма". Известен как режиссер фильмов "Здесь, на моей земле", "Февральский ветер". 

Ранее мы рассказывали о том, что Иван Краско выписан из больницы.

Фото: Кино-Театр.ру

Теги: владимир досталь, режиссер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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