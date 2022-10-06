Режиссер Владимир Досталь опроверг информацию о собственной госпитализации

Президент кинокомпании "Аврора" отдыхает на даче у дочери.

Режиссер Владимир Досталь сообщил, что информация о его госпитализации – фейк. Об этом стало известно изданию "360". Президент кинокомпании "Аврора" отдыхает на даче у дочери.

Телеграм-канал Mash утром пятницы, 4 августа, опубликовал пост о том, что якобы Досталь обратился за медицинской помощью из-за отдышки и сухого кашля, а результаты ЭКГ показали недавний незамеченный инфаркт.

Отметим, что Владимир Досталь в 1987-1998 гг. был руководителем "Мосфильма". Известен как режиссер фильмов "Здесь, на моей земле", "Февральский ветер".

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Фото: Кино-Театр.ру