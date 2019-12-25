Режиссер Максим Дашкин – о фильме "На дальних рубежах"

В российский ограниченный прокат вышла картина "На дальних рубежах" – дебютная работа режиссера Максима Дашкина. Это его первая полнометражная работа. Следом картину ждут в онлайн-кинотеатрах.

На российской военной базе в Киргизии разворачивается семейная драма у заместителя командира. Его жена (Виктория Толстоганова) закручивает роман с сослуживцем мужа, капитаном Крайновым: он тренирует её сына в секции по дзюдо. Развитие отношений складывается трагически и далеко от идеального.

Картина выделяется из "собратьев" по российскому прокату этого года по необычным причинам. Общая "солдатская" сдержанность в визуальном ряде и повествовании заставляет иначе посмотреть на романтическую историю, которая происходит в постсоветскую эпоху. Для того, чтобы раскрыть некоторые из творческих решений картины, Piter.tv решил обратиться к режиссеру-дебютанту лично.

Почему для повествования была выбрана именно Киргизия?

У меня была короткометражная картина, которая называлась "Круговое движение" . Это тоже такой любовный треугольник в средней полосе России. В ней описывались предновогодняя ночь, офицерское общежитие, главную роль исполняла Агния Кузнецова. Когда мы показали фильм и он сильно срезонировал со зрителем и фестивалями, я стал придумывать новую историю именно этой семье, именно этим героям. Для полнометражной картины нужно было усложнить жизнь, и я стал смотреть, куда можно забросить этих героев.

И когда мы приехали в Киргизию, нас связало какой-то творческой любовью, потому что это были правильные обстоятельства для героев, а также удивительная страна и люди.

А как вас приняли местные жители?

Принимали хорошо, но нас интересовало, конечно, сопроизводство с "Киргизфильмом" – они предоставили замечательную группу и директора картины. Опираясь на их опыт, на их слаженную команду, нам удалось сделать качественную работу. Наша история о постсоветском пространстве. Нельзя сказать, что в картине киргизы представлены добрыми и пушистыми, они показаны в человеческой природе – и хорошей, и плохой.

Что вы использовали в качестве референсов?

Для меня фильм ни на что не похож, хоть он и кажется традиционным. Это заслуга нашей работы, сценариста, оператора, актёров, всей группы, которые создали уникальный мир. Для меня важными референсами были "Время танцора" Вадима Абдрашитова и "Охота" Томаса Винтерберга. В них показаны небольшое пространство, где каждое движение души героев оказывается видным и известным.

Над чем сейчас работаете?

Я сейчас пишу сценарий "Чистый кайф". Это проект по книге Андрея Геласимова, которая описывает историю взросления рэппера в конце 90-х в Ростове-на-Дону. Это история о молодом человеке и его становлении, история об очищении, потому что после всех перипетий, разборок, наркотиков и рэпа, он приходит к тому, что становится трудником в монастыре, где его ждёт большое духовное изменение.