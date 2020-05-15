Официально: в будущем приквеле фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" не будет Шарлиз Терон

Приквел будет посвящен молодости императрицы Фуриозы.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в будущем приквеле фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" не будет Шарлиз Терон. Об этом заявил австралийский режиссер Джордж Миллер.

Миллер признался, что приквел будет посвящен молодости императрицы Фуриозы. Изначально героиню Шарлиз Терон намеревались "омолодить" с помощью компьютерной графики, но позже режиссер отказался от той идеи.

В настоящее время Миллер и съемочная группа ведут кастинг по подбору подходящей актрисы на главную роль.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер сериала "Проклятие: Начало".

Видео:Warner Bros. Pictures/YouTube