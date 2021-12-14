Режиссер Андрей Богатырев рассказал, будет ли продолжение фильма "Красный призрак"

Исторический триллер вышел на экраны в 2020 году.

Режиссер фильма "Красный призрак" Андрей Богатырев рассказал о новом проекте "Легенда о самбо". Он назвал его "советским комиксом".

Здесь и конструктивизм, и авангард, и плакат 1930-х годов. Это история о создателях самбо. Боевик плюс будут живые смешные моменты. Мы снимали его тем же составом, что и "Красный призрак". поделился Богатырев с "Петербургским дневником".

Фильм "Красный призрак" вышел на экраны в 2020 году. История разворачивается зимой 1941 года. Неуловимый партизан по имени лихо расправляется с немецкими солдатами. Как рассказал режиссер, есть планы снять продолжение, но все упирается в финансирование. Если люди будут готовы поддержать, то съемочная группа будет готова принять эту помощь. Есть даже задумки насчет третьей части.

Фото из к/ф "Красный Призрак"