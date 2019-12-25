Губернатор заметил, что дисциплина у граждан начинает снижаться.

Режим самоизоляции в Калининградской области продлят на неделю. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Антон Алиханов. Для жителей, которые ходят на работу, введут специальные справки.

По словам Алиханова, ситуация с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряжённой, поэтому необходимо продлить всеобщую самоизоляцию. Также губернатор заметил, что дисциплина у граждан начинает снижаться, поэтому сейчас готовится постановление о порядке передвижения по субъекту. Его планируют опубликовать в понедельник.

Оно заработает во вторник или в среду, зависит от технических нюансов, - рассказал Алиханов.

Скорость введения мер зависит от того, насколько быстро предприятия смогут выдать справки сотрудникам.

Режим всеобщей самоизоляции действует в Калининградской области с 31 марта.

Ранее в Калининграде умер первый пациент с коронавирусом. По данным регионального штаба, в Калининградской области коронавирус подтверждён у 62 человек — 12 из них выздоровели. Под наблюдением врачей числится 669 человек, 27 из них в специальном учреждении. Всего в регионе провели более 6,6 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.