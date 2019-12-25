С 31 марта Калининградская область перешла на режим самоизоляции.

В Калининграде умер первый пациент с коронавирусом. Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов.

По его информации, погибший лечился в региональном медицинском центре министерства обороны. Мужчина был 1950 года рождения. Он умер от пневмонии. Позже у него был подтверждён COVID-19.

По данным регионального штаба, в Калининградской области коронавирус подтверждён у 62 человек — 12 из них выздоровели. Под наблюдением врачей числится 669 человек, 27 из них в специальном учреждении. Всего в регионе провели более 6,6 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее мы рассказывали, что с 31 марта Калининградская область перешла на режим самоизоляции.