Резервный борт с пассажирами вылетел из "Пулково" в Уфу

Рейс, вылетевший в Уфу, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности около семи часов вечера.

В среду, 10 февраля, Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полетов в связи с возвратом в аэропорт "Пулково" рейса 6313, который должен был улететь в Уфу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет вылетел в 17:27, но вернулся в аэропорт из-за технической неисправности – решение о возврате принял экипаж. Около семи часов вечера судно благополучно приземлился, никто не пострадал. На борту находились 98 пассажиров и 5 членов экипажа.

Прокуратура проконтролировала обеспечение пассажиров всем необходимым и предоставление авиакомпанией резервного борта: резервный борт вылетел в 20:25.

О причинах технической неисправности пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что в Пулково 10 февраля задерживаются три рейса.

Фото: Piter.TV