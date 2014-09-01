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Резервный борт с пассажирами вылетел из "Пулково" в Уфу
Сегодня, 20:55
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smirenny

Резервный борт с пассажирами вылетел из "Пулково" в Уфу

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Рейс, вылетевший в Уфу, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности около семи часов вечера.

В среду, 10 февраля, Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полетов в связи с возвратом в аэропорт "Пулково" рейса 6313, который должен был улететь в Уфу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Самолет вылетел в 17:27, но вернулся в аэропорт из-за технической неисправности – решение о возврате принял экипаж. Около семи часов вечера судно благополучно приземлился, никто не пострадал. На борту находились 98 пассажиров и 5 членов экипажа.

Прокуратура проконтролировала обеспечение пассажиров всем необходимым и предоставление авиакомпанией резервного борта: резервный борт вылетел в 20:25. 

О причинах технической неисправности пока ничего неизвестно. 

Ранее мы писали, что в Пулково 10 февраля задерживаются три рейса.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, сзтп, техническая неисправность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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