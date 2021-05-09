Ретропоезд "Путь Победы" отправился от Финляндского вокзала до станции "Ладожское озеро"

Поезд поехал вместе с пассажирами.

Ретропоезд отправился с Финляндского вокзала на станцию "Ладожское озеро" 6 мая. Сегодня в преддверии Дня Победы на вокзале прошли праздничные мероприятия.

В период блокады по этому пути вывозили эвакуирующихся ленинградцев. Поезд отправился вместе с ветеранами, железнодорожниками и молодыми людьми.

Мы всегда будем помнить о подвиге работников железной дороги. Только за 2 месяца с начала войны железнодорожники эвакуировали из Ленинграда 92 предприятия, вывезли более полумиллиона жителей. В 1943 году они в кратчайшие сроки под бомбежками, артобстрелами построили 33 км железной дороги. Это сделали и ленинградцы, и жители Ленинградской области. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

На станцию прибыли ретро-паровозы времен Великой Отечественной войны — "Серго Орджоникидзе" (ОС), Эшак (Эр), П 36 ("Генерал"). На платформе развернулось театрализованное представление.

Фото: Октябрьская железная дорога