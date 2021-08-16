Реставрация крепости Орешек обойдётся в 10 млрд рублей

В этом году на дорожки, покраску фасадов и другие мелкие ремонтные работы было потрачено около 150 млн рублей.

Эксперты оценили реставрационные работы в шлиссельбургской крепости Орешек в 10 миллиардов рублей. Об этом рассказал ТАСС директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

В этом году на дорожки, покраску фасадов и другие мелкие ремонтные работы было потрачено около 150 млн рублей.

В целом, реставрационные работы в крепости рассчитаны до 2029 года. В этом году крепость Орешек отмечает 700-летие с момента основания.

Ранее памятник зайцу, ведущего в Петропавловскую крепость, отправился на реставрацию.

Фото: ВКонтакте/ Крепость Орешек. Музей