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Реставрация крепости Орешек обойдётся в 10 млрд рублей
Сегодня, 15:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Реставрация крепости Орешек обойдётся в 10 млрд рублей

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В этом году на дорожки, покраску фасадов и другие мелкие ремонтные работы было потрачено около 150 млн рублей.

Эксперты оценили реставрационные работы в шлиссельбургской крепости Орешек в 10 миллиардов рублей. Об этом рассказал ТАСС директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

В этом году на дорожки, покраску фасадов и другие мелкие ремонтные работы было потрачено около 150 млн рублей.

В целом, реставрационные работы в крепости рассчитаны до 2029 года. В этом году крепость Орешек отмечает 700-летие с момента основания.

Ранее памятник зайцу, ведущего в Петропавловскую крепость, отправился на реставрацию.

Фото: ВКонтакте/ Крепость Орешек. Музей

Теги: крепость орешек, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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