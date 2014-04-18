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Решетников заявил, что цены на сахар и подсолнечное масло в России стабилизировались
Сегодня, 11:39
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matveyvn

Решетников заявил, что цены на сахар и подсолнечное масло в России стабилизировались

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Данные подтверждаются Росстатом.

Министр экономического развития МаксимРешетников заявил, что цены на сахар и подсолнечное масло в России стабилизировались. Об этом он рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует.

Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Он подчеркнул, что данные подтверждаются Росстатом. Цены на подсолнечное масло, по словам Решетникова, ушли от пиковых значений в середине декабря.

Ранее Решетников объяснил ускорение инфляции в конце года.

Фото: pixabay.com

Теги: масло, минэкономразвития, решетников, сахар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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