В Петербурге дагестанец придушил и ограбил репетитора

Мужчина унес с собой мобильный телефон и деньги.

Вечером 3 декабря в полицию Приморского района обратилась 32-летняя женщина-репетитор по английскому языку и заявила об ограблении. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На женщину напал ученик, приезжий из Дагестана, которому на вид 35 лет. Урок проходил на дому у преподавательницы. После полуторачасового занятия он попросил продолжения. Однако петербурженка была вынуждена отказать, отметив, что ей нужно забрать ребенка из садика.

Этот ответ не устроил дагестанца. Уже в дверях он схватил за горло репетитора и применил удушающий прием. После того, как женщина потеряла сознание, мужчина похитил мобильный телефон и деньги, которыми заплатил за урок. Когда преподавательница очнулась, ученик уже ушел.

По факту случившегося ведется проверка. Грабителя ищет полиция.

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Фото: Piter.TV