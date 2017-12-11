Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле

Рэпер Скруджи разбился на своем новом мотоцикле.

Артист лейбла Black Star Скруджи, прославившийся своей любовью к экстриму, попал в аварию на своем новом мотоцикле Kawasaki Z750 и получил лучезапястный оскольчатый переломом руки со смещением. По словам очевидцев артиста подрезали на дороге, после чего он потерял управление. Как сообщают агенты артиста - сейчас рэпер находится в госпитале в Украине.

На данный момент прошло уже 4 операции и впереди 5-ая. Ближайшие гастроли исполнитель вынужден будет перенести, также неизвестно, сможет ли он вернуться к занятиям боксом. Сразу после падения, Скруджи успел записать полуминутное видео, которым он поделился в своем Инстаграм.

Валерия Бородина, менеджер Black Star

Коллеги и поклонники Эдуарда переживают за него и желают скорейшего выздоровления. Также, в официальном инстаграм-аккаунте лейбла Black Star выложили фото Скруджи с гипсом и поставили хэштег "РукаГипс" с отсылкой на его известный трек "РукаЛицо".

Видео и фото - instagram/scroodgee_official

instagram/blackstarofficial