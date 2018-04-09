Рэпер Flesh рассказал про съемку нового клипа

Недавно в Петербурге в СК "Юбилейный" прошел рэп-фестиваль "Маятник Фуко". На большой сцене" выступило 15 представителей "нового рэпа": PHARAOH, ATL, Big Russian Boss, Хаски, Слава КПСС, 104 Truwer, Гарри Топор, Bumble Beezy, Flesh и другие.

Журналистам PiterTV удалось пообщаться с рэпером Flesh. Он рассказал, что многие его поклонники ошибочно воспринимают его и Lizer-a как дуэт. И поясняет, что их совместный тур вдвоем - стечение обстоятельств.

Дуэт FLESH&LIZER - стереотип. Закат - творческое объединение, где я выпускал ежегодно сольные альбомы, где Lizer выпускал свои сольные альбомы. Мы один раз выпустили EP cовместный и он стрельнул. Мы просто в поддержку этого сделали еще один совместный альбом и сдъездили в тур. Мы поехали в тур вдвоем, не потому что мы делали дуэт, а потому что другие участники гэнга не смогли поехать. Так бы мы ездили все вместе.

Павел FLESH, рэпер

Также, Павел поделился с PiterTV о том, что 12 апреля выйдет новый EP, а к концу года полноценный альбом. Также, в планах съемка клипа на трек "TOKYO DRIFT".

Мы будем снимать его в Лос-Анджелесе, не смотря на то, что Токио. Там будет маленькая Япония, там есть Токио-квартал и моя друзья - у них много дрифтовых машин. У них коммьюнити и они помогут сделать крутую картинку. Будет чисто эстетически выглядеть круто не смотря на то, что снято в ЛА. Атмосфера будет как подобает - Япония.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Глеб Лялин