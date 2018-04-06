Рэп-фестиваль «Маятник Фуко» раскачал Петербург! На один день спорткомплекс Юбилейный превратился в центр притяжения любителей хип-хопа!

В зале царил настоящий ажиотаж – публика со всего Петербурга пришла послушать любимых исполнителей вживую. Самые шустрые успели занять места у сцены. Спустя минуту было не пробиться – в зале находилось около 9 тысяч человек.

Маятник Фуко – это роман Умберто Эко, в этом романе описывается некий заговор. Просто нам понравился вот этот образ маятника, который раскачивается, как артисты, которые качают публику. Ну и поэтому взяли такое название, надеюсь оно людям запомнится. Мы решили раскачать Петербург. Питер – родина всех рейвов, фестивалей Радио Рекорд

Андрей Резников, организатор фестиваля "Маятник Фуко"



На сцене СК "Юбилейный" выступило 15 представителей "нового рэпа": PHARAOH, ATL, Big Russian Boss, Хаски, Слава КПСС, 104 Truwer, Гарри Топор, Bumble Beezy и другие.

Организация хорошая, мы прошли быстро. Очередей не было, это потому что мы опоздали. Народу много, звук нормальный. Можно было бы получше, взяли много топов, и я пришел топить за Bumble buzzy. Можно было побольше пригласить людей.

Александр Тимарцев "Ресторатор", основатель проекта VERSUS BATTLE

Мероприятие открывал эпатажный Big Russian Boss. Он исполнил неск олько своих треков и отметил, что его выступление было лишь разогревом. Находящийся на пике популярности Слава КПСС раскачал публику патриотичной композицией "Владимир Путин"



Рэпер Трувер из лейбла Газголдер также исполнил свои самые популярные хиты. Во время треков "Сафари" и "Бар две лесбухи" публика подпевала больше всего.

В Питере мы не в первый раз выступаем. В плане такого формата у нас не было выступлений, чтобы был фестиваль и чтобы мы выступали по 3-4 трека. Прошло все хорошо и мы рады, что выступаем на таком мероприятии. Спасибо, что позвали кстати. Мы вот отсняли новый клип один, ждем его. Новый трек мой сольный. Он посвящен моему городу, холодный трек рассказывает за мои движен6ия, за мой город. То, что это не стыдно.

TRUWER, хип-хоп исполнитель

Ну а вишенкой на торте стал рэпер Фараон, который зарядил всех своей бешеной энергетикой. Позже Фараон так растрогался, что попросил прощения у своих фанатов за грубость.



Это было настоящее шоу! 5 часов русского хип-хопа прокачали петербуржцев по полной программе! Организаторы отметили, что следующий рэп фестиваль будет в несколько раз круче и масштабнее. Событие пройдет 25-26 августа в Музее стрит-арта.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Глеб Лялин