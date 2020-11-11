Потребителей не отключали от горячего водоснабжения, отметили в экстренных службах.

Ремонт теплосети на проспекте Художников удалось завершить на 4 часа раньше срока. Об этом поздним вечером 9 апреля рассказали Piter.tv в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Уже к 21:30 часам пятницы теплоснабжение в 56 зданиях по штатной схеме после дефекта на трубопроводе было восстановлено. Пришлось заменить порядка 18 метров трубы. Выяснилось, что технологическое нарушение возникло на теплосети диаметром 500 мм с вытеканием на проезжую часть. Место происшествия – дом 13, корпус 1 по проспекту Художников.

Специалисты приступили к ремонту в 5:30 9 апреля. Работы велись без отключения потребителей от горячего водоснабжения. Участок трубопровода, на котором произошел дефект, был проложен от квартальной котельной "Парнас" в 1995 году. С 2018-го по 2021 год теплоэнергетики выявили на нем и устранили два технологических нарушения. Сеть подлежит реконструкции в рамках адресно-инвестиционной программы 2021-2022 годов. Обновление коснется участка по пр. Художников от пр. Луначарского до ул. Сикейроса. Новые сети обеспечат бесперебойным теплоснабжением кварталы 28 и 31 Шувалово-Озерки. Софья Андреева, руководитель пресс-службы ГУП "ТЭК СПб"

Очевидец показал последствия прорыва трубы на проспекте Художников. Трубу с горячей водой прорвало возле парка Сосновка.

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