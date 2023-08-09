В Сосновом Бору объявлен конкурс на ремонт проспекта Александра Невского

Особое внимание уделяется соблюдению сроков выполнения работ.

Администрация Сосновоборского городского округа объявила открытый конкурс на выполнение капитального ремонта проспекта Александра Невского. Согласно документации, размещенной на портале "ЕИС закупки", подрядчику предстоит полностью обновить участок дороги от улицы Солнечная до улицы Молодежная.

Общая стоимость контракта составляет 51,4 миллиона рублей. В рамках работ планируется срезка старого асфальтового покрытия, подготовка дорожного основания, укладка новых выравнивающих слоев и благоустройство прилегающей территории. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 12 мая текущего года.

Итоги конкурсного отбора будут подведены 15 мая 2024 года. Согласно техническому заданию, все работы должны быть завершены не позднее 15 июня 2026 года. Этот проект станет частью комплексной программы по модернизации дорожной инфраструктуры Ленинградской области.

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Фото: ВКонтакте / Администрация города Сосновый Бор