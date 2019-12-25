Ремонт и проект проезда от "Скандинавии" оценили почти в 1 млн рублей

Работы необходимо завершить уже осенью 2022 года.

Комитет госзаказа Ленобласти объявил тендер на создание проекта и ремонт проезда от автодороги А-181 "Скандинавия". Как выяснил Piter.TV при помощи сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 925,9 млн рублей.

Заказчиком работ на 47-ом км трассы до улицы Танкистов во Всеволожском районе выступает ГКУ "Ленавтодор". Подрядчику поручат подготовку всей сопутствующей документации и графика производства работ, а также замену верхнего и нижнего слоев дорожного покрытия, дорожных знаков и барьерных ограждений.

Мероприятия пройдут в 3 этапа, они завершатся до до 31 октября 2022 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет не позднее 18 июля.

Ранее мы сообщили о том, что фасады семи домов-объектов культурного наследия приведут в порядок в Петербурге.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"