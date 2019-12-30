Движение по тоннелю дамбы в Петербурге ограничат из-за ремонта

Также возможна остановка движения на непродолжительное время.

В автомобильном тоннеле дамбы в Петербурге на два дня ограничат движение. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС).

На участке будут проводить ремонтные работы.

С 27 января по 28 января будет ограничено движение на внешнем кольце транспортного отсека Финской стороны. А с 29 по 30 — на внутреннем кольце транспортного отсека Невской стороны.

Транспортный поток может быть полностью остановлен перед въездом в тоннель для ввода и вывода подъемной техники. Это должно занять не более 10 минут.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ремонт на участке набережной канала Грибоедова завершат к концу 2021 года.

Фото: Дирекция КЗС