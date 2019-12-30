  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Движение по тоннелю дамбы в Петербурге ограничат из-за ремонта
Сегодня, 20:00
114
nadezhda_sib

Движение по тоннелю дамбы в Петербурге ограничат из-за ремонта

0 0

Также возможна остановка движения на непродолжительное время.

В автомобильном тоннеле дамбы в Петербурге на два дня ограничат движение. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС).

На участке будут проводить ремонтные работы. 

С 27 января по 28 января будет ограничено движение на внешнем кольце транспортного отсека Финской стороны. А с 29 по 30 — на внутреннем кольце транспортного отсека Невской стороны. 

Транспортный поток может быть полностью остановлен перед въездом в тоннель для ввода и вывода подъемной техники. Это должно занять не более 10 минут. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ремонт на участке набережной канала Грибоедова завершат к концу 2021 года

Фото: Дирекция КЗС

 

Теги: дамба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии