Ремонт на улицах Комсомола, Марата и 1-м Муринском проспекте изменит маршруты трамваев

Некоторые работы продлятся до середины сентября.

Ремонтные работы в нескольких районах Петербурга внесут изменения в маршруты трамваев. Об этом предупредили в пресс-службе "Горэлектротранса".

С 01:00 22 августа до 04:00 24 августа на улице Комсомола у площади Ленина будут прокладывать кабель, в связи с этим трамвай №23 поедет от конечной "Проспект Солидарности" по привычному пути до Заневской площади, далее по одноименному проспекту, мосту Александра Невского, улицам Амбарной и Херсонской, Синопской набережной, проспекту Обуховской Обороны до конечной "Невский завод".

Работы в зоне трамвайных путей на участке 1-го Муринского проспекта от улицы Карбышева до Лесного проспекта полностью закроют движение трамваев с 10:00 до 19:00 22 августа. Трамвай №48 проследует от конечной "Ж/д станция Кушелевка" по Политехнической улице, 2-му Муринскому проспекту, проспектам Энгельса и Большому Сампсониевскому, далее по Сердобольской улице и по привычной трассе до конечной станции "Лахтинский разлив". Трамвай №61 поедет от "Суздальского проспекта" до площади Мужества как обычно, далее по проспектам 2-й Муринский, Энгельса, Большой Сампсониевский, 1-й Муринский и Лесной и до конечной "Станция метро "Выборгская".

Гораздо больше ограничений ожидается из-за работ на трамвайных путях на улице Марата. Поэтапно на участке улицы от Кузнечного переулка до Свечного будет закрыто трамвайное движение: с 04:30 22 августа до 01.30 24 августа, в те же часы 29-31 августа, 5-7 сентября и 12-14 сентября.

Из-за футбольного матча 22 августа у "Газпром Арены" ограничат движение.

Фото: Piter.TV