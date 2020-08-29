Ремонт на КАД между развязками с Софийской улицей и Московским сдали досрочно

Введенные ранее ограничения для автомобилистов сняли.

Ремонт на КАД между развязками с Софийской улицей и Московским сдали раньше запланированной даты. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты выполнили весь объем. Они убрали все временные технические средства организации дорожного движения.

Введенные ранее ограничения для автомобилистов сняли. Доступны все четыре полосы движения.

Окончание работ было запланировано на 15 июня.

Ранее на Piter.tv: на Пражской улице потушили трехкомнатную квартиру.

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