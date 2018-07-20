Проспект Испытателей стал недоступным для водителей и пассажиров

В Приморском районе с 20 по 29 июля закроют участок проспекта Испытателей.

В Приморском районе Санкт-Петербурга автомобилистам придется потерпеть образование пробок или спланировать маршрут заранее по другому пути. Дело в том, что ремонт проспекта Испытателей будет идти на участке от Коломяжского проспекта до Богатырского. По этой же причине зароют отрезок Мебельной улицы от Гаккелевской до Туристской. Об этом сообщает "Петербургскеий Дневник",

Сегодня, 20 июля начался первый день ремонта. На сайте петербургского "Организатора перевозок" сообщили, что неудобства могут возникнуть не только у водителей, но и у пассажиров, которые передвигаются общественным транспортом. В связи с дорожным ремонтом изменится график движения автобусов и троллейбусов.

С 20 по 23 июля и с 27 по 29 июля на проспекте Испытателей, вносятся изменения в трассы маршрутов троллейбусов №№ 9, 34, 40, 50 и автобусов №№ 9, 93, К-65, К-93, К-94, К-101, К-193, К-288.

На Мебельной улице 20 по 28 июля внесут изменения в организацию работы автобусных маршрутов №№ 110, 125, 126, 154, 154А, 166, 172, 216, К-94, К-166, К-172, К-379.