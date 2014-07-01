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Ремонт дороги на на Витебском проспекте завершили раньше срока
Сегодня, 16:48
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Ремонт дороги на на Витебском проспекте завершили раньше срока

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Протяженность отремонтированной дороги составила 4,49 км. Всего на участке уложили 26 693,34 тонн асфальта.

В Петербурге досрочно завершились основные ремонтные работы на участке Витебского проспекта от Заставской улицы до улицы Типанова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Николай Линченко.

Ремонт должен был закончиться 16 декабря, однако дорожники опередили назначенные сроки. Специалисты АО "АБЗ-Дорстрой" и АО "ПО "Возрождение" переустановили бортовой камень, обновили тротуары и проезжую часть.

Протяженность отремонтированной дороги составила 4,49 км. Всего на участке уложили 26 693,34 тонн асфальта.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович

Теги: витебский проспект, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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