Ремонт дороги на на Витебском проспекте завершили раньше срока

Протяженность отремонтированной дороги составила 4,49 км. Всего на участке уложили 26 693,34 тонн асфальта.

В Петербурге досрочно завершились основные ремонтные работы на участке Витебского проспекта от Заставской улицы до улицы Типанова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Николай Линченко.

Ремонт должен был закончиться 16 декабря, однако дорожники опередили назначенные сроки. Специалисты АО "АБЗ-Дорстрой" и АО "ПО "Возрождение" переустановили бортовой камень, обновили тротуары и проезжую часть.

Протяженность отремонтированной дороги составила 4,49 км. Всего на участке уложили 26 693,34 тонн асфальта.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович