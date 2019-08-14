Ремонт дороги до Пупышево стартует в 2023 году

Мероприятия пройдут в рамках совместной с Петербургом программы по ремонту дорог, ведущих к садоводствам.

Участок трассы от Мурманского шоссе до деревни Пупышево в Волховском районе Ленобласти стартует в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Мероприятия пройдут в рамках совместной с Петербургом программы по ремонту дорог, ведущих к садоводствам. Дорожники не только обновят асфальтовое покрытие, но и займутся ремонтом обочин и обновлением дорожных знаки.

Работы по программе уже практически завершены на подъезде к Захожью в Тосненском районе, от Чаши в сторону Кремено под Гатчиной, а также на участке трассы Ящера – Кузнецово в Лужском районе.

Ранее мы сообщили о том, что проекты благоустройства городов в Ленобласти одержали победу в конкурсе Минстроя РФ.

Фото: Правительство Ленобласти





