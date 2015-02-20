Проекты благоустройства городов в Ленобласти одержали победу в конкурсе Минстроя РФ

Все инициативы реализуют в 2024 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Разработанные в Ленобласти проекты благоустройства малых городов и поселениий стали победителями Всероссийского конкурса, проведённого Минстроем. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, жюри высоко оценили 3 региональных проекта: набережную Нарвы со смотровыми площадками в Ивангороде, музей и сквер на улице Суворова в Новой Ладоге и набережную реки Коваши в Сосновом Бору, в оформлении которой будут использованы цветные фонарики.

Все инициативы реализуют в 2024 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее мы сообщили о том, что удача сопутствовала любителям тихой охоты в лесах Ленинградской области на выходных.

Фото: Правительство Ленобласти