Ремонт Ждановской набережной завершится раньше срока

Сейчас работы выполнены на 50 %.

Капитальный ремонт Ждановской набережной от Малого проспекта Петроградской стороны до Ждановского моста завершен на 50 %. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

В КРТИ отметили, что на набережной уже усилено свайное основание, смонтированы новые навесные блоки, забетонирован ростверк, выполнена гидроизоляция бетонных поверхностей и произведена обратная засыпка пазух под дорожную одежду.

Работы на объекте будут проводиться в течение марта и апреля текущего года. Завершить ремонт планируется к началу лета 2019 года.

Напомним, Ждановскую набережную начали ремонтировать в сентябре 2018 года. По контракту работы должны завершиться до 15 октября 2019 года. Однако специалисты опережают поставленные сроки и закончат ремонт раньше времени.

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Фото: Piter.TV