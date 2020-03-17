Мировая премьера фильма "Черная вдова" перенесена на неопределенный срок

Такое решение в отношении фильма студии Marvel и других картин приняла корпорация Disney.

По данным изданий Hollywood Reporter и Variety, корпорация Disney приняла решение перенести премьеры нескольких фильмов на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. В частности, отменена премьера фильма киностудии Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. В российские и мировые кинотеатры картина должна была прийти в конце апреля-начале мая 2020 года.

Также стало известно, что на неопределенный срок сдвинуты премьеры фильмов "Женщина в окне" с Эми Адамс в главной роли и "История Дэвида Копперфильда" студии Fox Searchlight.

Перенос премьер затронул фильмы "Мулан", "Новые мутанты", "Тихое место 2" и другие картины.

Ранее мы сообщали о том, что Universal Pictures сократил "релизное окно" из-за коронавируса. На цифровых площадках выйдут сразу несколько кинопремьер студии.

Видео: EVOLUTION TV, Francisco Angel / YouTube