Кинопремьеры решили показывать онлайн

Эпидемия коронавируса заставила сократить "релизное окно".

Одна из крупнейших киностудий мира Universal решила показывать кинопремьеры в режиме онлайн. Такое решение было принято после закрытия кинотеатров в США из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе NBCUniversal.

Из-за всей этой ситуации пришлось сократить "релизное окно" – задержку между выходом фильма в кинотеатрах и на онлайн-платформах – с нескольких месяцев до недель и даже до нуля. Теперь свежие кинопремьеры, включая фильмы "Человек-невидимка", "Охота" и "Эмма", будут доступны онлайн. Эти фильмы можно будет арендовать с 20 марта на 48 часов. Плата составит 19,99 долларов, что равняется цене на билет в хороший кинотеатр вечером в выходные в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе.

Также онлайн можно будет посмотреть продолжение анимационного фильма про троллей – "Тролли: Мировой тур" от студии DreamWorks. Он появится в интернете в тот же день, что и должен был в кино – 10 апреля.

Ранее мы писали, что фильм "Заражение" набирает популярность из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com