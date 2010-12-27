Ректор Бонч-Бруевича отстранен от должности до конца учебного года

Университет имени Бонч-Бруевича остался без ректора до конца учебного года.

Ректора университета имени Бонч-Бруевича отстранили от обязанностей. Сергей Бачевский не будет занимать данную должность в новом учебном году. Такое решение принято из-за рассмотрение уголовного дела в отношении петербуржца. Мужчину обвиняют в превышении полномочий. Информация поступила от пресс-службы объединенных судов по региону.

Согласно временному отстранению, Бачевский не может заниматься делами университета до 4 мая включительно. В настоящее время ответчик и его представитель защиты выступают против постановления Невского районного суда.

Напомним, что ректор Бонч-Бруевича является фигурантом уголовного дела с мая 2017 года. Необходимая документация была изъята сотрудниками следственного комитета еще в 2016 году. Сторона обвинения предполагает, что Бачевский незаконно передал в аренду нежилые помещения, принадлежащие ВУЗу. С ноября 2017 года подозреваемый находится под подпиской о невыезде, хотя ранее содержался под домашним арестом.