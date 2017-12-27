Ректор Петербургского горного университета защитит честь и достоинство в суде

В Василеостровском районном суде изучат вопрос о справедливости публикации в отношении Владимира Литвиненко.

Ректор Горного университета и по совместительству бывший научный руководитель президента России подает иск о защите чести и достоинства. Прошение направлено против организации Transparency International. Рассмотрением данного гражданского дела займется Василеостровский районный суд. В настоящее время ситуация находится в рамках предварительных слушаний.

Конфликт произошел из-за публикации, в котором рассказывается о сделках с недвижимостью. Истец посчитал себя оскорбленным и оболганным. Теперь Литвиненко требует от ответчика и еще двух организаций, в частности, издания “Деловой Петербург”, компенсацию в 65 миллионов рублей.