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Ректор Петербургского горного университета защитит честь и достоинство в суде
Сегодня, 9:09
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lesjasap
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Ректор Петербургского горного университета защитит честь и достоинство в суде

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В Василеостровском районном суде изучат вопрос о справедливости публикации в отношении Владимира Литвиненко.

Ректор Горного университета и по совместительству бывший научный руководитель президента России подает иск о защите чести и достоинства. Прошение направлено против организации Transparency International. Рассмотрением данного гражданского дела займется Василеостровский районный суд. В настоящее время ситуация находится в рамках предварительных слушаний.
 
Конфликт произошел из-за публикации, в котором рассказывается о сделках с недвижимостью. Истец посчитал себя оскорбленным и оболганным. Теперь Литвиненко требует от ответчика и еще двух организаций, в частности, издания “Деловой Петербург”, компенсацию в 65 миллионов рублей. 
Теги: горный университет , деловой петербург , иск , ректор горного университета
Категории: Новости СПб

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