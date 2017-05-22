Реконструкцию петербургской консерватории планируют завершить к 2025 году

Полная стоимость работ за все время оценивается в 15,5 миллиардов рублей.

Реконструкцию и реставрацию здания петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова планируют завершить к 2025 году, сообщил ТАСС.

В приложении к проекту постановления правительства России, опубликованного на официальном портале правовой информации, сказано, что "полная сметная стоимость указанных работ составляет 15,5 млрд рублей с учетом ранее выполненных работ в 2012-2019 годах на сумму 1,87 млрд рублей и также выполненных проектных и изыскательских работ в объеме 396 млн рублей".

Напомним, что в конце сентября появилась информация о выделенном миллиарде на реконструкцию консерватории, однако через месяц Министерство культуры отменило конкурс на реставрацию консерватории в Петербурге.

Ранее мы писали, что ректор Санкт-Петербургской государственной Консерватории высказался о реставрации.

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