Реконструкцию фонтана перед РНБ завершат осенью

На данный момент специалисты демонтируют гидроизоляцию с внутренней стороны чаши.

Фонтан у здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге закончат реконструировать осенью, ориентировочно – в октябре.

На данный момент специалисты демонтируют гидроизоляцию с внутренней стороны чаши. После реконструкции фонтан изменится внешне. Расположенный прежде посередине проход исчезнет и появился единая чаша.

Также появится подсветка, струи будут подниматься на разную высоту.

Ранее "Водоканал" приступил к реконструкции фонтана в саду Андрея Петрова.

Фото: Водоканал