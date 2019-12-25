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Реконструкцию фонтана перед РНБ завершат осенью
Сегодня, 13:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Реконструкцию фонтана перед РНБ завершат осенью

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На данный момент специалисты демонтируют гидроизоляцию с внутренней стороны чаши.

Фонтан у здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге закончат реконструировать осенью, ориентировочно – в октябре.

На данный момент специалисты демонтируют гидроизоляцию с внутренней стороны чаши. После реконструкции фонтан изменится внешне. Расположенный прежде посередине проход исчезнет и появился единая чаша.

Также появится подсветка, струи будут подниматься на разную высоту.

Ранее "Водоканал" приступил к реконструкции фонтана в саду Андрея Петрова.

Фото: Водоканал

Теги: водоканал, московский проспект, рнб, фонтан
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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