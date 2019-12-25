Реконструкцию фонтана перед РНБ завершат осенью

Фонтан у здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге закончат реконструировать осенью, ориентировочно – в октябре.
На данный момент специалисты демонтируют гидроизоляцию с внутренней стороны чаши. После реконструкции фонтан изменится внешне. Расположенный прежде посередине проход исчезнет и появился единая чаша.
Также появится подсветка, струи будут подниматься на разную высоту.
Ранее "Водоканал" приступил к реконструкции фонтана в саду Андрея Петрова.
Фото: Водоканал
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