Реконструкция здания дома молодежи "Форпост" обойдется городу в 360 миллионов рублей

Здание - Домом сампсониевского братства - является культурным памятником. Его построили в 1908 году по проекту архитектора Николая Егорова.

Реконструкция здания дома молодежи на Большом Сампсониевском проспекте, 37 начнется в 2020 году, планируется выполнить все работы до 2021 года.

"На эти работы в бюджете предусмотрено 360,5 миллиона рублей. Планируется отреставрировать фасады здания с архитектурно-декоративными элементами. Также специалисты воссоздадут деревянные окна с исторической расстекловкой на главном фасаде и две исторические лестницы", - отмечает "Петербургский Дневник" со ссылкой на Комитет по строительству. После ремонта здание будет приспособлено для маломобильных групп населения.

В обновленной постройке появится больше учебных аудиторий, появится лекционно-выставочный зал.

Судьба внутридворовой постройки тоже решена - ее снесут, а на освободившемся месте появится новая. Там будет инженерное оборудование, а также помещение, где воспитанники начнут обучаться автоделу.

Ранее мы писали, что 129 домов в Центральном районе отреставрируют.

Фото: ВКонтакте/Дом молодежи "ФОРПОСТ" Выборгского района