129 домов в Центральном районе отреставрируют

Жилые дома признали объектами культурного наследия.

В Петербурге отреставрируют жилые дома, которые были признаны объектами культурного наследия. Дома принадлежали различным известным людям города, в них также проживали деятели культуры и политики.

Так, например, в список входят дома, в которых проживал Владимир Ленин, писатель Максим Горький, критик Владимир Стасов и другие. Помимо этого сохранят здания, в которых располагался комплекс казарм и военно-походная канцелярия.

Постройки сохранят благодаря программе "Наследие" государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге".

Ранее мы сообщали, что закрашенную галерею на переулке Радищева перенесут в другую часть Петербурга.

Фото: citywalls.ru.