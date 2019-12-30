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129 домов в Центральном районе отреставрируют
Сегодня, 14:41
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arteliseev

129 домов в Центральном районе отреставрируют

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Жилые дома признали объектами культурного наследия.

В Петербурге отреставрируют жилые дома, которые были признаны объектами культурного наследия. Дома принадлежали различным известным людям города, в них также проживали деятели культуры и политики. 

Так, например, в список входят дома, в которых проживал Владимир Ленин, писатель Максим Горький, критик Владимир Стасов и другие. Помимо этого сохранят здания, в которых располагался комплекс казарм и военно-походная канцелярия.

Постройки сохранят благодаря программе "Наследие" государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге".

Ранее мы сообщали, что закрашенную галерею на переулке Радищева перенесут в другую часть Петербурга. 

Фото: citywalls.ru.

Теги: культурное наследие, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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