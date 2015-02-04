Реконструкция тротуаров Невского проспекта запланирована на 2026 год

Вице-губернатор Николай Линченко сообщил, что в настоящее время ведется разработка проекта по замене тротуарного покрытия.

Власти Санкт-Петербурга объявили о планах по капитальному ремонту тротуаров Невского проспекта, который запланирован на 2026 год. Соответствующую информацию озвучил вице-губернатор Николай Линченко во время эфира на телеканале "Санкт-Петербург" 28 июля текущего года.

В настоящее время специалисты занимаются разработкой проектной документации, которая предусматривает полную замену тротуарного покрытия. Как пояснил Линченко, существующая плитка на многих участках занимает неправильное положение. Окончательные сроки и объем предстоящих работ станут известны после завершения проектирования, при этом особое внимание будет уделено согласованию стыковки нового покрытия с фасадами зданий, имеющих статус объектов культурного наследия.

Вице-губернатор подчеркнул, что все работы будут организованы таким образом, чтобы минимизировать возможные неудобства для пешеходов.

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Фото: ГАТИ Петербурга