Реконструкция контактной сети трамвая пройдет на участке Купчинской улицы

На работы ассигновано 39 миллионов рублей. Они пройдут между улицами Гашека и Димитрова.

Реконструкция контактной сети трамвая пройдет на Купчинской улице во Фрунзенском районе. Как сообщило в среду Delovoe.tv, СПб "Горэлектротранс" разместило соответствующую закупку. По итогам ее конкурсных процедур предполагается найти подрядчика предстоящих работ.

На них ассигновано 39 миллионов рублей. Из субсидии на увеличения уставного фонда "Горэлектротранса". В документации закупки отмечается, что реконструкция пройдет на участке между улицами Гашека и Димитрова. Срок ее завершения – 31 декабря текущего года.

Проект предполагает реконструкцию сети в связи с заменой 64 дефектных опор. Планируется и переустройство освещения, демонтаж и последующее восстановление относительно небольшого участка путей – напротив домов 11-1и 17-1.

Заявки от фирм, желающих реализовать проект, принимают до 10 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, новый детский сад будет построен в Пушкине в 2022 году. Бюджет Петербурга ассигновал на проект 439,4 млн рублей. Объявлен тендер на определение подрядчика строительства.

Фото: kupsilla.ru