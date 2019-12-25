Новый детский сад будет построен в Пушкине в 2022 году

Бюджет Петербурга ассигновал на проект 439,4 млн рублей. Объявлен тендер на определение подрядчика строительства.

Новый детсад будет построен в Пушкине в 2022 году. Как сообщило во вторник Delovoe.tv, соответствующую закупку разместил комитет по госзаказу Петербурга. По итогам ее конкурсных процедур намечено найти исполнителя проекта.

Из бюджета города на его реализацию ассигновано 439,4 миллиона рублей. Лимит финансирования на 2021 год составляет 117,1 миллиона рублей, на 2022 год - 322,3 миллиона.

Сад будет построен северо-восточнее дома № 17, А на Промышленной улице. Площадь застройки - около 2 тысяч квадратных метров. Здание будет разноэтажным – от двух до четырех этажей. В садике разместятся бассейн (7 на 4,5 метра), залы для физкультурных и музыкальных занятий.

Заявки от девелоперов, желающих построить садик, принимают до 23 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге объявлен тендер на капремонт еще одного дома Кондратьевского жилмассива. Здания массива реконструируют по программе "Молодежи - доступное жилье".

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