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Пермский ФАС заинтересовался рекламой "божественной шаурмы"

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Полуголая модель возмутила местную епархию.

Пермская епархия пожаловалась на рекламу "божественной шаурмы", где использовались христианские образы. Фаст-фуд рекламирует полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев которой шаурма.

Провокационная реклама появилась накануне в социальных сетях. Грудь девушки также прикрывает шаурма. Секретарь епархии  Андрей Литовка назвал это "форменным безобразием". Законность данной рекламы обсудит УФАС на экспертном совете

Епархия намерена обратиться в полицию из-за большого количества звонков от возмущенных граждан. Также Андрей Литовка назвал шаурму мусульманским блюдом и назвал хозяйку кафе "странной русской". Девушка рассказала журналистам, что не хотела никого оскорбит.

Видео: YouTube / Shaurma Club

Теги: оскорбление чувств верующих, фас
Категории: Тема дня,

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