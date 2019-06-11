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11 июня, 16:45
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Rybka123
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Pepsi сняли рекламу с героями киновселенной Marvel

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В центре сюжета два астронавта, которые за несколько секунд до вылета понимают, что забыли взять в рейс напиток.

Режиссер супергеройского фильма "Тор 3" Тайка Вайтити снял рекалмный ролик Pepsi со звездами "Человека-Муравья" Полом Раддом и Майклом Пеньей. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании.

В центре сюжета два астронавта, которые за несколько секунд до вылета понимают, что забыли взять в рейс напиток. Пол Радд вынужден по лестнице спускаться до автомата с Pepsi, а затем вновь возвращаться на шатл за деньгами. В итоге космический корабль взлетает без героев, и они смотрят на пуск с Земли попивая газировку.

Для Пола Радда и Майкла Пены это не было бы приключением без #PepsiMAX,
– говорится в аннотации ролика

Видео: Pepsi

Теги: marvel, pipsi
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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