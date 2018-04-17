Реке "Бурная" исполнилось 200 лет

Реке "Бурная" на Карельском перешейке исполнилось 200 лет. Как отмечают специалисты - это единственная река в мире, дата рождения которой официально зафиксирована.

Река "Бурная" или по-фински "Тайпале" была образована ровно 200 лет назад . Это единственный в мире географический объект, имеющий точную дату рождения. Это место, которое сыграло большую роль во времена русско-финской войны.

Река Бурная поистине уникальна. Это полноводная река, которая занимает второе место среди всех рек Ладожского бассейна по объёму выносимой в озеро воды.Водоем образовался в результате размыва перемычки между двумя озёрами 19 мая 1818-го года. Других примеров документально зафиксированного рождения естественного географического объекта на глазах очевидцев история не знает.

Именно эта река была тем самым рубежом, из-за которого нет возврата. Она была зимой 1939-40гг. гранью между жизнью и смертью, поэтому финны называли её Туонелой. В карельском эпосе "Калевала" за той рекой находилось царство мёртвых. И река Тайпалеен-Йоки была 100 дней активных боёв Зимней войны ареной самых кровопролитных и жестоких боёв.

Борис Шуйский, писатель, краевед

Местные жители считают данную реку живой историей. В День независимости Финляндии, 6-го декабря 1939-го года в 8 часов утра по Москве началась переправа через Тайпале и бои на легендарном Тайпаловском плацдарме. Тайпаловский плацдарм - линия фронта в семь километров длиной, унёсшая жизни десятков тысяч солдат, как советской, так и финской армии. Как отмечают историки - такой плотности павших в бою на километр линии фронта не было даже в Сталинграде.

Место примечательно исторически с той точки зрения тем, что здесь располагалась в годы зимней войны финская батарея береговой обороны. Назначение ее было - чтобы не могли высадить советские войска десант и не обошли линию Маннергейма с тыла. А также перекрывался вход в Тайпален-йоки,чтобы Ладожская флотилия не могла войти и помочь переправе в 39году. Ну вот то, что от нее осталось.

Владимир, местный житель

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Глеб Лялин