Петербург снова стал вторым в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Кроме того, в топ-5 попали Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Ленинградская область заняла шестое место.

Петербург занял вторую позицию в рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2024 год, согласно исследованию РИА "Новости", опубликованному 17 февраля. Лидером списка осталась Москва. Кроме того, в топ-5 попали Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Ленинградская область заняла шестое место. Все перечисленные регионы сохранили свои позиции по сравнению с предыдущим годом.

Среди субъектов Северо-Западного федерального округа, кроме Петербурга и Ленобласти, в первую десятку вошла также Калининградская область, опустившаяся на восьмую строку, потеряв одну позицию по сравнению с рейтингом 2023 года. Наихудшие результаты среди регионов СЗФО показали Архангельская область, занявшая 80-е место с 41,3 баллами, а также Ненецкий автономный округ и Республика Карелия, оказавшиеся на 77-м и 75-м местах соответственно. Новые регионы в исследовании не участвовали.

Для составления рейтинга эксперты анализировали свыше пятидесяти различных показателей, отражающих ключевые аспекты уровня жизни в каждом регионе. Среди них были учтены такие факторы, как доходы населения, состояние жилищного фонда, ситуация на рынке труда и прочие важные параметры.

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Фото: Piter.TV