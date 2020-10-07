Рейтинг Петербурга понизился до преддефолтного

В перечень компаний попали и несколько петербургских - "Газпром нефть", "Газпром", АО "Биокад", "Группа ЛСР", "Совкомфлот", "Россети Ленэнерго".

В понедельник, 14 марта, международное рейтинговое агентство Moody"s Investors Service снизило рейтинг Петербурга до отметки Са, последнем перед дефолтом, передает "Петербургский дневник".

В перечень компаний попали и несколько петербургских - "Газпром нефть", "Газпром", АО "Биокад", "Группа ЛСР", "Совкомфлот", "Россети Ленэнерго".

В списке на пересмотр рейтинга числятся ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ОАО "Западный скоростной диаметр". Агентство понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов, в число которых попал "Банк Санкт-Петербург".

Добавим, что рейтинг снизился у 15 российских субъектов. В частности, у Москвы и области, Омска, Краснодара, Нижегородской области, Татарстана, Чувашии, Башкирии, Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Волгограда и других.

Ранее сервис проката электросамокатов Whoosh возобновляет работу в Петербурге. В особо заснеженных и скользких зонах катание запрещено.

Фото: pexels