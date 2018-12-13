Рейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного письма с угрозами

Рейс был задержан на 2 часа. После проверки воздушного судна никаких опасных для жизни и здоровья человека вещей обнаружено не было.

Сегодня, восемнадцатого мая, был задержан на 2 часа рейс "FV5863 Санкт-Петербург — Анталия". Задержка случилась в связи с тем, что сотрудники авиалинии получили письмо по электронной почте от анонимного отправителя, вызвавшее опасение за жизнь присутствующих на борту самолета людей.

Электронное письмо поступило в контакт-центр авиакомпании. Работники расценили фразы в сообщении как угрозу безопасности пассажирам и самолету в целом. В целях безопасности пассажиров попросили покинуть воздушное судно, а сам рейс отложили на два часа.

После внимательного осмотра всех деталей и отсеков воздушного судна, а также его пассажиров и их багажа, ничего опасного найдено не было. В настоящее время по данному инциденту проходит расследование.