Рейс Лондон-Петербург задержался из-за работника аэропорта, попавшего под шасси самолета

В английском аэропорту рейс из Лондона в Санкт-Петербург задержали из-за несчастного случая на взлетной полосе. Сотрудник "Гатвика" попал под шасси самолета. Об этом рассказали представители пресс-службы компании-перевозчика "Россия". Из-за травмирования человека, руководством было принято решение временно отложить взлет.
Согласно полученным данным, пострадавший нарушил правила техники безопасности. В результате оплошности ноги жертвы попала под оборудование воздушного корабля. Чтобы освободить человека из западни, персонал аэропорта применил нештатное оборудование. Из-за этого корпус судна был поврежден. Правоохранительные органы изъяли бортовые самописцы. Иностранец был госпитализирован.
Пассажиров рейса эвакуировали и разместили в местной гостинице. Авиакомпания отправит клиентов на резервном самолете в Россию.
Видео: English Times
Фото: Twitter/eringeraghty