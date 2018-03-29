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Рейс Лондон-Петербург задержался из-за работника аэропорта, попавшего под шасси самолета

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В Великобритании самолет до Санкт-Петербурга задержался из-за нарушения техники безопасности при взлете судна.

В английском аэропорту рейс из Лондона в Санкт-Петербург задержали из-за несчастного случая на взлетной полосе. Сотрудник "Гатвика" попал под шасси самолета. Об этом рассказали представители пресс-службы компании-перевозчика "Россия". Из-за  травмирования человека, руководством было принято решение временно отложить взлет.

Согласно полученным данным, пострадавший нарушил правила техники безопасности. В результате оплошности ноги жертвы попала под оборудование воздушного корабля. Чтобы освободить человека из западни, персонал аэропорта применил нештатное оборудование. Из-за этого корпус судна был поврежден. Правоохранительные органы изъяли бортовые самописцы.  Иностранец был госпитализирован.

Пассажиров рейса эвакуировали и разместили в местной гостинице. Авиакомпания отправит клиентов на резервном самолете в Россию. 

Видео: English Times
Фото: Twitter/eringeraghty
 

Теги: аэропорт , лондон , несчастный случай , пулково , рейс , шасси
Категории: Новости СПб Происшествия

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