Рейс Лондон-Петербург задержался из-за работника аэропорта, попавшего под шасси самолета

В Великобритании самолет до Санкт-Петербурга задержался из-за нарушения техники безопасности при взлете судна.

В английском аэропорту рейс из Лондона в Санкт-Петербург задержали из-за несчастного случая на взлетной полосе. Сотрудник "Гатвика" попал под шасси самолета. Об этом рассказали представители пресс-службы компании-перевозчика "Россия". Из-за травмирования человека, руководством было принято решение временно отложить взлет.

Согласно полученным данным, пострадавший нарушил правила техники безопасности. В результате оплошности ноги жертвы попала под оборудование воздушного корабля. Чтобы освободить человека из западни, персонал аэропорта применил нештатное оборудование. Из-за этого корпус судна был поврежден. Правоохранительные органы изъяли бортовые самописцы. Иностранец был госпитализирован.

Пассажиров рейса эвакуировали и разместили в местной гостинице. Авиакомпания отправит клиентов на резервном самолете в Россию.

Видео: English Times

Фото: Twitter/eringeraghty

