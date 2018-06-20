Рейды по уличной торговле: у мошенников изъяли 50 участков земли

У Арки Главного штаба выявили 2 торговых модуля по продаже сувениров и 2 - по торговле кукурузой.

Комитет по контролю за имуществом 25 апреля провел рейд по выявлению незаконной уличной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Было освобождено 50 участков городской земли.

У Арки Главного штаба выявили 2 торговых модуля по продаже сувениров и 2 модуля по торговле кукурузой, у "Чернышевской" - 2 стола, на которых продавали сухофрукты, печенье, клубнику и текстиль. На Площади Восстания изъято 6 тумб по продаже экскурсий и сим-карт, у "Владимирской" забрали раскладной стол по продаже текстиля. На Адмиралтейской набережной нашли незаконную точку продажи кукурузы и хот-догов. а на Невском проспекте – киоск по продаже плодово-овощной продукции.

Ранее сообщалось, что составлен антирейтинг районов Петербурга с незаконной торговлей‍.

Видео: Piter.TV