В Росреестре уже реализуют пилотный проект в Подмосковье.

Регистрацию сделок с квартирами за сутки запустят в России в 2021 году. Об этом на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным рассказал руководитель профильного ведомства Олег Скуфинский. Чиновник из Росреестра подчеркнул, что операция будет проводиться за 24 часа на всей территории страны. Пилотный проект уже реализуется по поручению кабинета министров в Московской области.

Хочу подчеркнуть, что это в пять раз выше нормативного срока и сегодня мы уже зарегистрировали с мая права на более чем 10 тысяч квартир. Планируем до конца года распространить этот проект на все регионы страны. Олег Скуфинский, глава Росреестра

Россияне смогут с 2022 года регистрировать права на недвижимость через госуслуги.

Фото и видео: Правительство России