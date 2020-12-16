Региональный Ил-114-300 совершил первый испытательный полет

Самолет поднял в небо шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов.

В подмосковном Жуковском 16 декабря впервые в воздух поднялся опытный образец нового пассажирского регионального турбовинтового самолета Ил-114-300. Самолет поднял в небо шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов.

По данным "Ростеха", Ил-114-300 оборудован новыми турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01, которые разработали и изготовили в Российской Федерации. Также, как заверили в госкорпорации, большинство систем в самолете создавались российскими компаниями впервые..

Летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов назвал этот самолет великолепной машиной, которая даже при не самых простых погодных условиях показала себя очень надежно.

Ранее самолет МС-21 с российскими двигателями совершил первый полет.

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