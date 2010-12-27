Горизбирком запросил 490 млн рублей на проведение электоральной реформы

Главная статья расходов - увеличение числа территориальных избирательных комиссий в Петербурге.

Петербургский избирком запросил у городских властей 490 млн рублей на проведение электоральной реформы. Об этом пишет "Коммерсант".

Председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что сумма немаленькая. Поэтому ключевым вопросом остается принятие бюджета. "Дай нам Бог его отстоять [перед Законодательным собранием]", - отметил Миненко.

Он добавил, что план реформы уже поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов. Ожидается, что расходы на ее проведение будут заложены в бюджет города на 2020 год. Главная статья расходов — увеличение числа территориальных избирательных комиссий в Петербурге (сейчас их 30).

Кроме того, в Горизбиркоме хотят добиться изменений в федеральном законодательстве, которые позволили бы переложить полномочия с муниципальных избирательных комиссий на территориальные.

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