На онлайн-торги выставили редкое издание "Путешествие из Петербурга в Москву" Радищева

Приблизительная стоимость книги оценивается в 700-750 тысяч рублей.

На онлайн-торги выставили самый ранний немецкий перевод книги Александра Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву". Об этом сообщила пресс-служба "Литфонда".

Книгу опубликовали в Немецком ежемесячном журнале в 1793 году. Редкое издание конца XVIII века оценили в 700-750 тысяч рублей.

Кроме этой книги ценители литературы смогут приобрести произведение Николая Карамзина "История государства российского" из собрания графа Григория Строганова, двоюродного дяди Натальи Гончаровой и свойственника Пушкина. Начальная стоимость лота 650-700 тысяч рублей.

Всего на онлайн-торгах будет представлено 300 редких книг, автографов, фотографий и прочего. Общая сумма лотов составит около 20 млн рублей.

Ранее мы писали, что гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за $1 млн.

Фото: litfund.ru