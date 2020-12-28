Редкий гусеничный вездеход от "АвтоВАЗа" продают в Петербурге за 890 тыс. рублей

Вездеход выпускался в 1990-х годах и дошел до наших дней.

Житель Петербурга продает на сайте бесплатных объявлений "Авито" вездеход СХМ-8 "Вега", произведенный "АвтоВАЗом". Необычный товар был размещен 7 февраля. Покупателей, по всей видимости, пока не нашлось.

За снего-болотоход покупатель ожидает получить 890 тыс. рублей. На данный момент техника находится в 7 км от Петербурга.

Транспортное средство производилось в 1990-х годах. СХМ-8 разрабатывался специально для нужд МЧС. В кабине могут поместиться четыре человека. Вездеход предназначен для перевозов грузов и людей в любой сезон. Это возможно благодаря гусеницам шириной 50 см.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Хаас" представил болид нового сезона "Формулы-1" с изображением российского триколора.

Фото: avito.ru