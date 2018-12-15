Фестиваль танцевальной культуры в Севкабеле

Лагерь уличной культуры Red Bull BC One Camp Russia 2019 пройдёт с 31 мая по 2 июня

В порту Севкабель пройдёт трёхдневный лагерь хип-хоп культуры. На площадке Севкабеля будут проходить баттлы и мастер-классы по уличным танцам, различные музыкальные джемы и импровизации по граффити. Тематикой лагеря стала индийская культура: по утрам йога и семинары по аюрведе, на фудкорте - запах индийских пряностей и всё этот под звуки ханги и джембы

Прямую трансляцию можно будет посмореть в социальных сетях

Адрес: Кожевенная линия, 40

Возрастное ограничение: 12+

Вход бесплатный

Фото: ВК / Red Bull BC One Camp Russia 2019